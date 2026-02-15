Spezia: tifosi chiedono dimissioni Donadoni. L'ex ct: "Non ci penso"

Lo Spezia perde ancora, 0-2 in casa contro il Frosinone, e subisce la durissima contestazione dei tifosi. In oltre trecento si presentano ai cancelli dopo il fischio finale per chiedere le dimissioni del tecnico Roberto Donadoni che ha portato a casa solo 5 punti nelle ultime sette giornate, pur potendo contare su un importante calciomercato di gennaio fatto di nove acquisti. Il confronto ha riguardato anche la dirigenza e la squadra, a cui viene chiesto di invertire una rotta che oggi porterebbe in serie C. Dopo il confronto con gli ultras Donadoni in conferenza stampa dice "non pensare assolutamente alle dimissioni, ci sono altri che devono prendere certe decisioni" ed esprime la certezza di avere la squadra con sé e di poter uscire fuori dai bassifondi della classifica che oggi vedono lo Spezia terzultimo.