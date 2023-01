L'Inter riparte dopo la Supercoppa, a San Siro c'è l'Empoli

VERSO INTER-EMPOLI

I nerazzurri in campo stasera dopo il trionfo di Riyad con la preoccupazione per l'accoglienza a Skriniar

L'Inter vuole continuare a correre anche in campionato. Dopo il trionfo nel derby contro il Milan in Supercoppa italiana a Riyad, i nerazzurri stasera ospitano l'Empoli a San Siro, in una serata di festa visto che il trofeo sarà mostrato a tutti i 70mila tifosi che riempiranno gli spalti del Meazza. Ma l'obiettivo degli uomini di Simone Inzaghi è guardare avanti, anche per provare a coltivare il sogno rimonta scudetto.

Vedi anche Mercato Psg, Galtier ha solo il dubbio sulla data: "Non posso dire se Skriniar arriverà ora o in estate" Servirebbe un'impresa, intanto però Lautaro Martinez e compagni devono sfruttare quantomeno l'effetto San Siro, considerando l'andamento dei nerazzurri davanti ai propri tifosi: nelle nove partite casalinghe finora giocare, infatti, l'Inter ha conquistato 24 punti con un solo ko e soltanto quattro reti subite, un rendimento decisamente diverso rispetto a quanto avviene lontano da Milano. Un trend da sfruttare al meglio, perché se è vero che il sogno rimane la lotta per il tricolore, va guardata anche la realtà di dover stabilizzare la propria posizione nella corsa per la qualificazione alla Champions League, nonostante il caso plusvalenze per ora sembri aver tolto la Juventus dalla lotta. Inzaghi punterà per questo sulla sua squadra migliore, nonostante le fatiche della Supercoppa giocata in Arabia Saudita.

Si va così verso la conferma della formazione titolare vista contro il Milan, anche se De Vrij, Asllani e Dumfries si candidano per una maglia da titolare nei rispettivi ballottaggi con Acerbi, Mkhitaryan e Darmian. In attacco dovrebbe esserci ancora la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, visto che Lukaku ha messo ulteriori minuti nelle gambe ma non sembra ancora pronto per partire da titolare. Ancora niente da fare, invece, per Brozovic ed Handanovic, che continuano a lavorare a parte per recuperare dai rispettivi problemi muscolari.

Il capitano sarà ancora Milan Skriniar, vista appunto l'assenza dei due con più anzianità tra i nerazzurri. A tenere banco per lo slovacco è però soprattutto il futuro, che si sta tingendo sempre più con i colori del Paris Saint-Germain. L'addio del difensore a scadenza di contratto il prossimo giugno è infatti pressoché certo, così come il fatto che la sua prossima destinazione sarà proprio Parigi. Ma resta in ballo anche l'ipotesi che il suo addio possa essere anticipato già a gennaio: nel caso, però, servirà un'offerta che faccia cambiare idea all'Inter, che al momento non pare intenzionata a voler lasciar partire Skriniar ora.