L'Inter riempie la sala trofei: in bacheca spunta lo Scudetto di Calciopoli

A 18 anni di distanza da quella torrida estate, il club nerazzurro ha fatto richiesta ufficiale alla Lega Serie A per avere a disposizione la coppa da esporre in bacheca, solo quando il Consiglio di Stato ha messo la parola fine sui ricorsi presentati dalla Juventus negli anni. In ballo, infatti, c'era la richiesta di danni per 443 milioni di euro proprio in merito all'assegnazione dello Scudetto 2005/06 all'Inter in una vicenda trascinata nella giustizia ordinaria già dal 2011.