L'Inter pronta a dire addio alla Super League: "Così non siamo più interessati"

La Super League perde i pezzi e l'Inter è la prima squadra italiana a muoversi. Il club nerazzurro non ha ancora dato l'addio ufficiale, ma tramite l'Ansa ha fatto sapere che "il progetto allo stato attuale non è più ritenuto di interesse". Questo è quello che è emerso dopo la riunione d'urgenza con le altre 12 squadre. Notte di riflessioni anche per il Milan, mentre la Juventus tira dritto per volontà del suo presidente Andrea Agnelli.