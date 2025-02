L'Inter non molla niente, in corsa su tre fronti e con la spinta verso Napoli: Inzaghi ora si gode anche le seconde linee

L'Inter, dunque, non sceglie. Probabilmente qualche tifoso non si sarebbe disperato in caso di sconfitta con la Lazio, sconfitta che avrebbe evitato un doppio derby ad aprile (l'Inter si giocherà col Milan la finale di Coppa Italia in doppia gara) ma soprattutto avrebbe permesso ai nerazzurri di concentrarsi su campionato e Champions. Non la pensano così Inzaghi e i suoi ragazzi: il tecnico ha sì scelto di fare molti cambi contro i biancocelesti (lasciando fuori all'inizio Bastoni, Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Lautaro e Calhanoglu, oltre a un Thuram ancora non recuperato) ma la sua squadra ha giocato per vincere e per andarsi a prendere la semifinale.