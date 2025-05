Inter, è fatta per Luis Henrique: al Marsiglia 23 milioni più 2 di bonus

La telenovela è giunta al termine: è tutto fatto per il passaggio di Luis Henrique dal Marsiglia all'Inter. Il club francese e quello nerazzurro hanno trovato l'intesa definitiva e l'esterno brasiliano classe 2001 si trasferirà a Milano per 23 milioni di euro più 2 bonus, firmando un contratto fino al 2030. Sarà a disposizione di Simone Inzaghi già per il Mondiale per Club e potrebbe anche essere in tribuna all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera sabato sera per supportare i suoi futuri compagni impegnati nella finale di Champions League.