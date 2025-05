Tre giorni alla finale di Champions League: Inter e Psg si allenano al completo, Kvara recuperato

L'Inter si è allenata alla Pinetina per il terzo giorno consecutivo proseguendo senza intoppi nella programmazione atletica in vista della sfida di Monaco di Baviera. Nella sessione mattutina agli ordini di Simone Inzaghi e il suo staff, hanno partecipato anche gli ultimi due giocatori le cui condizioni destavano qualche dubbio: Zielinski e Pavard. In questo modo il tecnico ha tutta la rosa a disposizione e la massima libertà di scelta su come affrontare la squadra francese, sciogliendo il dubbio tra Bisseck e il francese nei tre di difesa. Il polacco, invece, si candida come alternativa di qualità a partita in corso.