Samp, al via la campagna abbonamenti: già 2.500 tessere

"Noi siamo noi": la Sampdoria lancia la campagna abbonamenti 2025/26 con un video firmato Marco Ponti. Un banco di scuola, una bambina, una scelta. Parte così la campagna abbonamenti dell'U.C. Sampdoria per la stagione sportiva 2025/26, la terza consecutiva in Serie B. E proprio sul valore dell'identità si fonda lo spot emozionale che accompagna il lancio: "Noi siamo noi", un omaggio diretto a una delle frasi più iconiche del grande Vujadin Boskov. Dopo poche ore dal via alle prelezioni, già oltre 2500 hanno rinnovato la fiducia alla squadra del neotecnico Massimo Donati che proprio in queste ore sta raggiungendo Ponte di Legno, sede del ritiro estivo fino al prossimo venerdì 1° agosto.