Real Madrid, per la 10 di Modric è sfida Mbappe-Guler

Dopo il regno di Luka Modric, terminato nella semifinale del Mondiale per Club contro il Psg, il numero 10 del Real Madrid rimane vacante. Con la partenza del croato il numero di maglia più ambito rimane senza padrone. Secondo quello che riporta Marca la sfida per aggiudicarsi la "10 blanca" sarebbero due. Il primo non sorprende: Kylian Mbappé. Il francese è una delle stelle più brillanti del calcio mondiale e potrebbe valutare di passare dalla 9 alla 10, numero che ha indossato nell'ultimo periodo al Monaco e con la nazionale. Lo sfidante è un ragazzo che, dopo un normale periodo di adattamento, sta convincendo tutti anche a Madrid: Arda Guler. Con l'arrivo di Xabi Alonso in panchina il turco ha assunto subito un ruolo più centrale sia nelle gerarchie che in campo: l'ex Fener infatti è stato spostato, con successo, dal tecnico spagnolo dalla trequarti al centro del campo.