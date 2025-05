Inter, pronto il terzo colpo per il Mondiale per Club: tutto su Bonny

Dopo Sucic e Luis Henrique (qui i dettagli dell'accordo raggiunto con il Marsiglia per l'esterno brasiliano) l'Inter stringe per il terzo colpo in entrata in vista del Mondiale per Club. L'obiettivo è Ange-Yoan Bonny, attaccante 21enne francese del Parma che ha attirato l’interesse di parecchie big, comprese quelle della Premier League, ma che risponde all’identikit del calciatore futuribile in ottica Oaktree. Per il torneo Fifa negli Stati Uniti che inizierà a metà giugno, i nerazzurri potranno contare con certezza solo su tre punte, vale a dire Lautaro, Thuram e Taremi, visti i contratti in scadenza di Arnautovic e Correa, contratti con non verranno rinnovati. Da qui l'esigenza immediata di rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi, un modo anzi per mostrare al tecnico nerazzurro la volontà di investire e rispondere con celerità alle legittime richieste del tecnico corteggiato da diversi club europei e soprattutto dagli arabi dell'Al Hilal. La trattativa con il Parma, che valuta Bonny circa 20 milioni, entrerà nel vivo subito dopo la finale di Champions: gli emiliani vorrebbero inserire come contropartita Pio Esposito, attaccante nerazzurro in prestito allo Spezia. L'Inter, da parte sua, non intende perdere il controllo della giovane punta azzurra: la formula del prestito con riscatto potrebbe essere così la chiave per la buona riuscita della trattativa.