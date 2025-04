L'Inter gioca solo un tempo e i cambi non influiscono: si complica la corsa scudetto

A fare ancora più male e a minare certezze acquisite nella parte più importante della stagione è come è arrivato il pareggio contro il Parma, da una situazione di vantaggio 2-0 e con una gara da gestire nei secondi 45 minuti. Invece, come contro l'Udinese, i ragazzi di Inzaghi hanno praticamente smesso di giocare, regalando al Parma coraggio e convinzione che hanno portato al clamoroso epilogo. La sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco e lo stato di forma precario di diversi big hanno costretto il tecnico ieri squalificato a togliere prima Bastoni all'intervallo (botta al ginocchio che non preoccupa), ma soprattutto Lautaro, Calhanoglu e Dimarco con il risultato tornato in bilico dopo l'1-2 di Bernabé. Gli ingressi di Correa, Frattesi e Zalewski non hanno dato alcuna scossa alla squadra, che con 20 minuti più recupero ancora da giocare non è più riuscita a stringere d'assedio il Parma. In particolare i primi due sembrano ormai con la testa lontano da Milano e soprattutto l'azzurro non riesci più a essere incisivo dalla panchina come nella passata stagione.