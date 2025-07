La Curva Nord medita azioni legali contro l'Inter dopo lo stop al rinnovo abbonamenti

Ora questi stessi tifosi "respinti", sia nerazzurri che rossoneri, starebbero meditando di portare avanti una causa civile contro la propria squadra del cuore. Prima di arrivare a questo punto però ci sarà un ulteriore passaggio: gli ultrà "non graditi" chiederanno spiegazioni in viale della Liberazione riguardo ai criteri che hanno portato alla composizione di queste liste nere. L'accusa che la curva muove alla società nerazzurra è di aver incluso in queste black list anche incensurati privi di precedenti penali e mai sottoposti a Daspo. L'unica "colpa" di questi elementi sarebbe quella di essere legati al tifo organizzato da tempo: per alcuni si parla anche di 30/40 anni di militanza.