Finisce dopo 45' la gara di Alessandro Bastoni contro il Parma. Il difensore dell'Inter si è seduto in panchina con il ghiaccio sul ginocchio sinistro. Al suo posto è entrato in campo Carlos Augusto. Il cambio, come riferisce Dazn, è stato a scopo precauzionale. Nessun allarme, dunque, in vista dell'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco in Germania, in programma martedì sera.