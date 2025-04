Serie A: Parma-Inter 2-2, i nerazzurri si fanno rimontare due gol di vantaggio

Bernabé 7 - Chivu lo inserisce nell'intervallo e lo spagnolo cambia volto al Parma. Il primo gol in Serie A manda a pezzi le certezze dell'Inter che crolla in 9 minuti

Ondrejka 7 - Altra mossa vincente dalla panchina. Un po' fortunato per la deviazione di Darmian, ma un gol che per i ducali vale un punto preziosissimo

Pellegrino 6,5 - Con la sua fisicità manda in tilt la retroguardia nerazzurra. Mezzo punto in meno perché spreca il match-point in pieno recupero.