Inter, Farris: "Siamo delusi, ma siamo ancora padroni del nostro futuro"

"E' chiaro che siamo delusi, eravamo avanti 2-0, tutti i risultati sono importantissimi. La squadra non è riuscita a trovare le energie fisiche ma anche mentali per contenere. Non bisognava concedere quelle situazioni per riaprire la partita, la prova è che una volta presi i due gol la squadra si è buttata avanti in maniera generosa, anche se non molto lucida". Lo ha detto il viceallenatore dell'Inter Massimiliano Farris dopo il pareggio in casa del Parma (2-2).