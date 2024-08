L'Inter corre verso l'Atalanta, ma senza Lautaro: differenziato per il capitano, Inzaghi non lo rischia

Lautaro Martinez ha svolto nuovamente un allenamento differenziato rispetto ai compagni e la sua presenza contro l'Atalanta per la terza giornata di campionato è in forte dubbio. Il capitano dell'Inter non ha ancora smaltito completamente l'affaticamento muscolare che lo ha colpito alla vigilia del match con il Lecce, ma ha senso rischiare un recupero lampo a questo punto della stagione? No, certo che no e Simone Inzaghi lo sa benissimo. L'obiettivo è comunque quello di averlo a disposizione per la sfida con la Dea, ma di portarlo in panchina e non rischiare di peggiorare una situazione delicata con una stagione tutta da giocare e la sosta per le nazionali appena dietro l'angolo.