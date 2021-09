L'Inter contro il Bologna per rilanciarsi

SERIE A

Il tecnico fa rifiatare Dzeko e cerca di rimettersi in corsa dopo il pari con la Samp

C'è ancora un po' di amarezza per la sconfitta all'ultimo contro il Real Madrid. E, proprio per questo, l'Inter cerca un rilancio già oggi nella sua San Siro contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Non facile, come sempre contro i rossoblù, ma ci si proverà. Da Appiano Gentile il messaggio è chiaro. Bisogna essere pronti a una lunga volata prima della sosta di campionato prevista a ottobre. afp

La stagione è da mettere nella carreggiata giusta sia in campionato sia in Champions. Ma ci vuole un pizzico di convinzione in più. Per questo l'ex tecnico della Lazio ha pensato di cambiare senza tuttavia stravolgere. C'è bisogno di maggior attenzione e maggior cattiveria in attacco. Qui le occasioni ci sono ma non vengono sfruttate al meglio, il Madrid insegna.

Insomma, fare bottino pieno per tornare a correre in campionato e dimenticare l'amaro esordio in Champions.

Gli emiliani, guidati in attacco dall'ex della partita Marko Arnautovic, si presentano a Milano forti di due clean sheet consecutivi e con gli stessi punti in cassaforte dei nerazzurri (7). Un motivo in più per affrontare la partita senza timori reverenziali nonostante le differenze di organico.

In ogni caso i nerazzurri, dopo il pareggio contro la Samp, non possono permettersi altri passi falsi. Anche perché all'orizzonte ci sono le ostiche sfide con Fiorentina e Atalanta.