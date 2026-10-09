L'Inter british style resta ancora il sogno di una notte di mezza estate: finalmente Spence, ma Stones e Jones...

Freschissimo è invece lo stop di Jones. E sarà pure uno stop piuttosto lungo. O meglio, in se e per sè, non lo sarebbe poi neppure tanto ma visto il fittissimo calendario saranno invece tante le partite che l'ex Liverpool salterà. Brutta interruzione in un percorso di crescita sinora solo abbozzato e precario, non fosse altro per colpa di fisiologiche difficoltà di adattamento a un centrocampo del tutto nuovo e a una modalità di calcio da capire e digerire. Lo si rivedrà tra un mese, inutile al momento puntare sul derby di fine ottobre, non ci sono i tempi tecnici a meno di recuperi inattesi. Quindi almeno otto partite senza Curtis: verosimilmente l'obiettivo è Inter-Como dell'8 novembre, con le previsioni più ottimistiche che puntano al Feyenoord cinque giorni prima e quelle più pessimistiche che si allungano sino all'incrocio post-pausa novembrina contro l'Atalanta. Comunque sia, ci sarà da attendere. L'Inter british style, per lo meno al completo, resta così ancora solo un bel sogno di una notte di mezza estate.