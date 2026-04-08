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L'Inter a Como senza il solo Bisseck: ritorna Carlos Augusto, tutto ok per Thuram, Bastoni e Lautaro

La capolista inizia l'avvicinamento al match di domenica sera: probabile la riconferma dell'undici anti-Roma

08 Apr 2026 - 08:59
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Lautaro con la borsa del ghiaccio sulla coscia, Bastoni sulla caviglia e Thuram sul ginocchio: immagini del post Inter-Roma che 'estrapolate' dal contesto hanno creato qualche apprensione tra i tifosi nerazzurri. Ma la realtà è tranquillizzante, nessun problema, normale gestione post gara. Ma tant'è, basta poco in questo finale di stagione per alimentare la preoccupazione di chi sogna il 21esimo scudetto. Ma oggi, alla ripresa degli allenamenti, l'unico che lavorerà a parte sarà invece ancora Bisseck che dopo il match con i giallorossi salterà anche quello contro il Como domenica sera.

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Rientrerà invece dalla squalifica Carlos Augusto, tuttavia contro la squadra di Fabregas verrà riproposto l'undici visto due giorni fa a San Siro. Un incrocio complicato, anche dal punto di vista psicologico, visto che la capolista scenderà in campo contro i lariani conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato nel pomeriggio contro il Parma: dopo la prova contro la Roma, Chivu si attende un'altra prestazione all'insegna della maturità da parte dei propri ragazzi. E' la testa più che il fisico a poter fare la differenza in questo momento e l'Inter ha dimostrato di essere ferocemente sul pezzo. Da oggi dunque inizia l'avvicinamento verso un altro snodo cruciale del campionato.

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