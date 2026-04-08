L'Inter a Como senza il solo Bisseck: ritorna Carlos Augusto, tutto ok per Thuram, Bastoni e Lautaro

Lautaro con la borsa del ghiaccio sulla coscia, Bastoni sulla caviglia e Thuram sul ginocchio: immagini del post Inter-Roma che 'estrapolate' dal contesto hanno creato qualche apprensione tra i tifosi nerazzurri. Ma la realtà è tranquillizzante, nessun problema, normale gestione post gara. Ma tant'è, basta poco in questo finale di stagione per alimentare la preoccupazione di chi sogna il 21esimo scudetto. Ma oggi, alla ripresa degli allenamenti, l'unico che lavorerà a parte sarà invece ancora Bisseck che dopo il match con i giallorossi salterà anche quello contro il Como domenica sera.