"In 2 anni, Pio al livello di Vieri e Toni": Mancini e un confronto davvero senza storia a 21 anni

A livello di club, se possibile, la distanza era ancora più evidente. Dato che Pio è già alla seconda stagione con l'Inter, ha toccato quota 13 gol con i nerazzurri, vinto uno scudetto e una Coppa Italia e trovato la rete anche in Champions League. Vieri, dopo 7 presenze e un centro con il Torino in Serie A, ripartì dalla Serie B con Pisa, Ravenna e Venezia, con queste ultime due esperienze (tra il '93 e il '95', tra i 20 e i 22 anni) a schiudergli le porte dell'Atalanta in A. Toni partiva ancora più indietro e tra il 1997 e il 1999 giocava in Serie C1 tra Fiorenzuola e Lodigiani, raccogliendo 15 reti in quest'ultima parentesi, capace di portarlo al salto in B con il Treviso.