Inter, Inzaghi riparte da Calhanoglu per ritrovare intensità ed equilibrio

I postumi della partita di ieri sera, tirata oltre le previsioni, sono da valutare oggi. Bastoni è stato sostituito per crampi: non si tratta dunque di infortunio, tuttavia è segnale di stanchezza. Con o senza di lui, stesso discorso fatto per Calha, l'Inter cambia. Assieme al turco, è l'altro regista della squadra. Sotto osservazione anche Acerbi: era in panchina, non ha però messo minuti nelle gambe. Difficile però che Inzaghi non lo utilizzi: anche De Vrij ha bisogno di rifiatare, oltretutto. A centrocampo Barella e Mkhitaryan sono favoriti su Zielinski e Frattesi, sugli esterni Dimarco uomo-assist intoccabile e Dumfries, se non altro per potersi giocare a partita in corso il jolly Darmian, all'occorrenza utilizzabile sull'una come sull'altra fascia. Davanti, invece, continuità più o meno dovuta: Lautaro, tornato al gol a San Siro, e Thuram paiono imprescindibili, per quanto l'idea fosse quella di concedere loro maggior riposo contro il Venezia. Difficile che Taremi possa trovare la quarta maglia da titolare in Champions. Insomma, niente rotazioni all'orizzonte, per quanto sullo sfondo ci sia anche il Napoli, scontro diretto per la vetta della classifica di Serie A. Prima però c'è quest'altro da affrontare, ugualmente o forse ancor più importante.