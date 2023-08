Inter, Inzaghi: "I ragazzi sono stati perfetti. Lukaku? Grande acquisto della Roma"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il successo di Cagliari: "Thuram si è inserito velocemente, Lautaro in crescita costante"

Simone Inzaghi si gode l'ottimo avvio di stagione della sua Inter, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Serie A: "I ragazzi sono stati molto bravi, l’hanno interpretata bene fin dal primo minuto - ha detto il tecnico nerazzurro a Dazn dopo il successo sul Cagliari -. Serviva un grande approccio, contro una squadra molto motivata per la prima davanti al proprio pubblico dopo il ritorno in Serie A. I ragazzi sono stati perfetti".

Inevitabile anche una battuta su Romelu Lukaku, atteso al ritorno in Italia per firmare cona la Roma: "Hanno fatto un ottimo acquisto, il suo rientro è un bene per il calcio italiano. Io sono soddisfattissimo dei giocatori che ho e della famiglia Inter. Lautaro? È andato sempre in crescendo nei miei due anni all’Inter, è sempre più responsabilizzato e si cala alla perfezione nel nostro modo di interpretare il calcio".

Parole al miele anche per Thuram: "È stato bravissimo, è arrivato da 40 giorni e fin dal primo ha lavorato molto seriamente. Si è inserito velocemente, capisce bene il gioco. Mi sarebbe piaciuto se avesse segnato, se lo sarebbe meritato per il lavoro che ha fatto. Gli esterni? Sono importantissimi nel calcio moderno, anche se dipende dal sistema che adotta ogni allenatore. Per noi sono fondamentali anche le mezze ali, che in determinate situazioni diventano delle mezze punte, dei trequartisti".

Infine un commento sulla sua situazione attuale: "Sono contento di allenare questa squadra e di avere questi grandi tifosi. La responsabilità è tanta, ma comunque in questi due anni abbiamo vinto titoli e raggiunto obiettivi che si attendevano da tanti anni. Se la squadra è più forte dell’anno scorso? Sappiamo di aver cambiato tanto, per me e il mio staff è una grande soddisfazione vedere sempre una squadra organizzata e fedele ai suoi principi di gioco nonostante una decina di cambi".