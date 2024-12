Lautaro: "Segno meno ma gioco più per la squadra, io e Inzaghi sottovalutati"

Lautaro, parlando al Corriere della Sera, non sceglie come hanno fatto Bastoni e Dumfries: "Altro scudetto o finale di Champions? Voglio tutto, quando inizi a vincere non ti vuoi fermare perché sai quanto è bello essere ripagati per il lavoro fatto. Dopo aver vinto il Mondiale con l'Argentina pensavo non ci fosse più nulla dopo, ma c'è tanto altro". Il Toro parla così del settimo posto nel Pallone d'Oro, per qualcuno fin troppo punitivo: "A volte mi sento sottovalutato ma credo di aver fatto un anno importante. I trofei di squadra hanno un peso diverso".