Concluso corso allenatori Uefa Pro: fra gli allievi Fabregas e Hamsik

La loro esperienza al corso UEFA Pro ha vissuto anche stage fuori dai cancelli di Coverciano, potendo visionare dal vivo realtà di primo piano del calcio italiano e internazionale come Chelsea, Ajax, Como e Lazio. E poi le lezioni nelle aule del Centro Tecnico Federale, a seguire le docenze di Tecnica e Tattica calcistica, Metodologia dell'allenamento, Regolamento di gioco, Comunicazione, Psicologia, Carte Federali… Oltre ai docenti del Settore Tecnico, si sono alternati in cattedra anche professionisti del mondo calcistico che hanno portato agli allievi tutta la loro esperienza, per un confronto vivo e pieno di spunti, per arricchire sempre di più i corsisti. Così hanno ricoperto il ruolo di docenti 'd'eccezione' personalità come il Ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin; il presidente della Lega Pro, Matteo Marani; allenatori di spicco del calibro di Rafa Benitez, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco, e dirigenti come Piero Ausilio.