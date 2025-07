Coppa Italia, Simonelli: "Si valuta finale lontano da Roma"

"La finale di Coppa Italia a Roma? Le date sono obbligate sia per noi che per il tennis al Foro Italico, in base anche ai calendari internazionali dei vari sport. Dispiace che le cose si accavallano, ma nel caso potremmo prendere in considerazione di giocare la finale a Milano o un'altra sede". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito delle criticità relative alla concomitanza della finale di Coppa Italia a Roma con gli Internazionali d'Italia al Foro Italico.