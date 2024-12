Inter, gestione delle energie in difesa e un gol per Lautaro

Per esempio è chiaro che, con la Supercoppa Italiana in vista, l'attenzione per la partita di lunedì contro il Como è rivolta soprattutto alla difesa, che per inizio gennaio dovrebbe recuperare Acerbi e Pavard ma a oggi non si sa se per la panchina o per giocare titolari. Dunque il tecnico nerazzurro lavorerà col bilancino nei tre della retroguardia, dove Bastoni avrebbe bisogno di rifiatare perché è quello che a oggi ha giocato più di tutti e dove bisogna sempre avere cautela con de Vrij, tornato ad altissimi livelli ma da preservare dal sovraccarico di lavoro. Sarà determinante l'utilizzo di Darmian e Carlos Augusto a gara in corso e chissà, magari ancora di Palacios. Intoccabile e confermatissimo pure Bisseck, le cui prestazioni hanno attirato le attenzioni della Premier League.