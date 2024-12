Inter, Dumfries: "D'accordo con Bastoni: meglio finale di Champions che altro scudetto"

Denzel Dumfries, intervistato da La Repubblica, risponde al quesito fatto il giorno prima a Bastoni su Libero: "Meglio giocare un'altra finale di Champions o vincere il 21° scudetto? Lui ha sempre ragione, perdere la finale 2023 a Istanbul non è stato facile e non ho mai rivisto quel match. Vogliamo un'altra possibilità". L'esterno dell'Inter racconta il primo giorno ad Appiano: "Pensavo solo di fare un paio di foto e stringere mani, invece mi hanno messo subito in campo. In auto avevo solo un borsone con dentro due scarpe sinistre, ho dovuto farmi prestare la destra!". Poi, su Inzaghi: "Mi ha dato fiducia, mi ha reso più solido e mi ha fatto conoscere la Serie A. Non posso dire che è un amico, alla fine è il coach, però è una persona eccezionale".