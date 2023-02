Inter, Inzaghi verso l'Udinese: "Con la Samp sfortunati, torniamo a vincere"

verso inter-udinese

Il tecnico nerazzurro: "Non pensiamo alla Champions. Far riposare Lautaro? Farò le giuste valutazioni, c'è bisogno di tutti"

Ripartire immediatamente dopo il pareggio di Genova: questo l'ordine di Simone Inzaghi all'Inter verso l'Udinese. "Sarà una partita tosta contro un avversario di valore sia tecnicamente che atleticamente e più che voglia di rivincita rispetto all'andata (arrivò una sconfitta per 3-1, ndr) dobbiamo pensare a fare una grande partita per ottenere i tre punti davanti ai nostri tifosi" le parole della vigilia dell'allenatore nerazzurro.

Parlando a Inter TV, Inzaghi torna brevemente sullo 0-0 contro la Sampdoria: "A Genova la sorte non ci è stata amica, dovevamo essere più precisi in zona gol ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto provando a vincere fino al 95'. Una buona notizia è la mantenuta inviolabilità della porta, va dato merito a tutta la squadra per questo".

Prima l'Udinese, poi il Porto ma Inzaghi tira dritto: "Sarò ripetitivo ma nonostante la Champions League che incombe voglio che il focus sia solo alla partita di domani, è da giocare nel migliore dei modi".

Infine si passa ai singoli. Si parte con Lautaro, avrebbe bisogno di riposo? "Deciderò dopo la rifinitura, cercherò di fare le giuste valutazioni, avrò bisogno di tutti". Poi tocca a Barella, protagonista dello screzio con Lukaku: "Nicolò tiene tantissimo alla causa, ha una grandissima carica e voglia di vincere ed è normale che ogni tanto si possa innervosire ma sappiamo che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti".