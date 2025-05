Simone Inzaghi: "Inter seria e intensa, lo scudetto però non dipende da noi"

"Martinez l'abbiamo voluto perché è un ragazzo ha personalità e che aveva fatto bene nei due anni a Genova. Ha dimostrato di poter giocare nell'Inter quando non c'è Sommer, siamo contenti. Avere due portieri di affidamento è importante", ha detto ancora Inzaghi. "Inter-Barcellona? Me la sono rivista la sera quando sono tornato a casa, siamo stati molto bravi contro un avversario di assoluto valore. Chi è entrato ci ha dato una grande mano, dimostrando che siamo un ottimo gruppo e che solo così si può arrivare in finale di Champions. Forse non saremo i più forti, non abbiamo il budget dei Bayern Monaco, dei Psg, dei Barcellona, ma sappiamo che con il cuore e l'organizzazione possiamo giocarcela con tutti", ha concluso Inzaghi.