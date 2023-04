Inter, Inzaghi: "Spirito pazzesco, oggi una delle nostre partite migliori"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria sulla Lazio: "Vittoria importantissima, ora continuiamo così"

© Getty Images Simone Inzaghi gongola dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio che vale l'aggancio al quarto posto in classifica: "Abbiamo fatto una delle nostre migliori partite da quando sono su questa panchina - le parole del tecnico dell'Inter a Sky Sport -. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare così, nonostante fossimo sotto. Abbiamo fatto una grandissima gara, ho visto una bellissima Inter contro una squadra di qualità che è seconda in classifica. Era una sfida importantissima, ora ne abbiamo altre davanti, ma ho avuto grandissimi segnali da tutti, sia chi ha cominciato, sia chi è subentrato. Spirito di gruppo pazzesco. Siamo ancora in ritardo, ma dobbiamo continuare così".

Inzaghi ha poi parlato di Gosens e dell'infortunio da lui subito in occasione del gol del 2-1: "Ha avuto una lussazione, speriamo di non perderlo perché è un giocatore importantissimo, che sta facendo molto bene da gennaio alternandosi col titolare della nazionale italiana. Ci sta dando tantissima intensità, deve continuare così perché sono molto contento di lui. Speriamo non debba fermarsi perché i cambi in corsa sono importantissimi per noi in questo periodo così impegnativo".

Infine un commento sull'andamento stagionale e sui prossimi obiettivi: "Questa è una stagione emozionante, sicuramente abbiamo perso punti importanti in campionato, ma abbiamo fatto partite europee di grandissimo livello. Sono ampiamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto fin qui. Ricordiamoci che a gennaio abbiamo anche vinto l'unico trofeo disponibile in Italia quest'anno. Ora continueremo a cercare di fare il massimo anche per i nostri tifosi, che sono importantissimi e con cui c'è grande sinergia".