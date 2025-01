Inter, Inzaghi: "C'è un po' di amaro in bocca. Classifica? Guardiamo solo a noi stessi"

Simone Inzaghi mastica un po' amaro dopo il 2-2 tra la sua Inter e il Bologna: "Devo fare i complimenti all'avversario, ma i ragazzi hanno fatto un'ottima gara - le sue parole a Dazn -. Venivamo da un tour de force, ma abbiamo lottato e creato, concedendo il giusto. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il terzo gol, siamo sempre stati in partita. C'è rammarico per non aver centrato i tre punti, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. C'è un po' di amaro in bocca, anche se giocavamo contro una squadra fisica, organizzata e che veniva sempre a prenderci alta. I gol subiti? Sono stati un po' simili tra loro, sicuramente potevamo difdendere meglio".