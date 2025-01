Serie A, Inter-Bologna 2-2: Italiano frena la corsa di Inzaghi

- Denzel Dumfries ha pareggiato il numero di reti segnate lo scorso anno in Serie A, ma con 14 partite in meno (quattro in 17 presenze nel campionato in corso).

- Lautaro Martínez è andato a segno in ognuna delle ultime quattro gare giocate al Meazza contro il Bologna in Serie A; la formazione rossoblù è solo la quarta avversaria, dopo Salernitana (cinque), Atalanta e Cagliari (entrambe quattro) contro cui vanta più di tre reti davanti ai propri tifosi nella competizione.

- Federico Dimarco ha preso parte a quattro gol contro il Bologna (due reti, due assist), contro nessuna squadra conta più partecipazioni in Serie A (quattro anche vs Udinese).

- Santiago Castro (settembre 2004) è il giocatore più giovane tra quelli con almeno cinque gol in questa Serie A.

- Tre degli ultimi sei gol segnati dal Bologna sul campo dell'Inter in Serie A sono arrivati con difensori: Arthur Theate nel 2021, Charalampos Lykogiannis nel 2022 e Emil Holm stasera.

- Primo gol in un match in trasferta per Emil Holm in Serie A: l'ultima rete del classe 2000 risaliva esattamente ad un anno fa (15 gennaio 2024 contro il Frosinone, con la maglia dell'Atalanta in quel caso).

- L’Inter ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 32 partite casalinghe disputate in Serie A e solo una volta i nerazzurri hanno segnato per più gare interne consecutive: tra agosto 2005 e ottobre 2008, 60 in quel caso (a quota 32 anche tra luglio 2020 e febbraio 2022).

- L’Inter ha segnato più di un gol per quattro partite interne consecutive in una singola stagione contando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2022 (quattro di fila anche in quel caso, tra Serie A e Champions League).

- Il gol di Emil Holm del Bologna è il 12° subito dall'Inter in casa in questo campionato, già uno in più rispetto a quelli incassati dai nerazzurri in tutta la scorsa stagione in Serie A in gare casalinghe.

- Il Bologna solo due volte ha segnato per 14 gare esterne consecutive contro una squadra in Serie A, in entrambi i casi contro l'Inter: la prima tra il 1947 e il 1959, la seconda da gennaio 2011 ad oggi.

- Il Bologna ha segnato almeno due reti per due gare esterne consecutive in Serie A contro l’Inter solo per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal periodo tra aprile e novembre 2004.

- Il Bologna ha segnato più di una rete per tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e marzo 2024 (sette di fila in quel caso).

- L’Inter ha ottenuto due pareggi interni consecutivi contro il Bologna in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio 1979 e febbraio 1980 (in quel caso con Eugenio Bersellini alla guida tecnica).

- L’Inter non ha vinto tre match interni consecutivi contro il Bologna tra tutte le competizioni (2N, 1P) per la prima volta dal periodo tra marzo 1974 e febbraio 1980 (otto in quel caso – 6N, 2P).

- Dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter (luglio 2021), solamente contro la Juventus (cinque – 3N, 2P), Simone Inzaghi conta più partite senza vittoria in Serie A che contro il Bologna (quattro – 2N, 2P).

- Il Bologna ha pareggiato nove delle prime 19 gare disputate in questa Serie A (7V, 3P) per la prima volta dalla stagione 1989/90 (nove segni ‘X’ anche in quel caso).

- Il Bologna ha ottenuto 16 punti nelle prime 10 trasferte stagionali di questa Serie A, stabilendo il suo record di punti in trasferta dopo lo stesso numero di gare disputate nell’era dei tre punti a vittoria (ovvero dal 1994/95).

- Lorenzo De Silvestri ha raggiunto la sua 100ª presenza in Serie A con la maglia del Bologna.