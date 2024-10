Inzaghi deluso: "Sono molto arrabbiato, alla Juve potevamo fare 8 gol"

C'è profonda delusione nelle parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria buttata dall'Inter contro la Juventus a San Siro. "Sono arrabbiato, ma da allenatore devo ripartire - ha esordito il tecnico piacentino -. Non si possono subire assolutamente quattro gol, loro invece potevano prenderne 7-8. E loro sono una squadra che ha concesso pochissimo fin qui in campionato. Il terzo gol è arrivato da una rimessa laterale, ci siamo disuniti. Sul quarto invece l'errore è stato triplicare in area: non si fa mai. Abbiamo commesso errori in una gara che meritavamo di vincere. Lunedì ne parleremo, c'è amarezza".