Serie A, Inter-Juve 4-4: Zielinski e Yildiz firmano il pari show

LE STATISTICHE

· Kenan Yildiz (19 anni e 176 giorni) è il giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A.

· Per la terza volta nella storia della Serie A sono stati realizzati almeno otto gol in una sfida tra Inter e Juventus, dopo il 10 giugno 1961 (9-1 per i bianconeri) e il 17 gennaio 1932 (6-2 per i bianconeri).

· Per la prima volta nella storia della Serie A, una sfida tra Inter e Juventus ha visto segnare ben cinque gol nel corso del 1° tempo.

· La Juventus è rimasta imbattuta contro l'Inter dopo essere andata in svantaggio di due gol in un match di Serie A per la prima volta dall'8 aprile 1978 (2-2 in quel caso).

· Kenan Yildiz è il primo giocatore subentrato a gara in corso a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juventus in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

· Sono ben sei i marcatori diversi in questo match, solo il 17 gennaio 1932 una sfida tra Inter e Juventus ha contato più marcatori diversi in Serie A (sette in quel caso).

· Piotr Zielinski è il primo giocatore a segnare una doppietta su rigore nelle sfide tra Inter e Juventus in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

· Denzel Dumfries è solo il 3° giocatore olandese a segnare nelle sfide tra Inter e Juventus in Serie A, dopo Clarence Seedorf (tre reti tra il 2000 e il 2002) e Faas Wilkes (due gol tra il 1949 e il 1950) - tutti con la maglia nerazzurra.

· Piotr Zielinski ha segnato tutti i tre rigori calciati in carriera in Serie A, il primo risaliva al 27 settembre 2023 con la maglia del Napoli contro l'Udinese.

· Primo gol di Dusan Vlahovic allo stadio Giuseppe Meazza al suo ottavo match in Serie A questo impianto (considerando anche le sfide contro il Milan).

· Cinque dei sei gol di Dusan Vlahovic in questo campionato sono arrivati in trasferta. Vlahovic è infatti il miglior marcatore fuori casa nella Serie A 2024/25.

· Timothy Weah ha segnato contro l'Inter a distanza di 25 anni e 3 giorni dall'ultima rete del padre, George Weah, contro i nerazzurri in campionato (24 ottobre 1999 con il Milan).

· Piotr Zielinski è solo il secondo giocatore polacco a segnare nella sfida tra Inter e Juventus in Serie A, dopo Zbigniew Boniek il 24 marzo 1985 con la maglia bianconera.

· Timothy Weah ha segnato due gol in questa Serie A, solo due volte in carriera nei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio in una singola stagione: tre con il Lille nel 2020/21 e nel 2021/22.

· Questa è solo la seconda volta che una singola squadra abbia tirato due rigori nello stesso match nelle sfide tra Inter e Juventus da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo il 15 maggio 2021 (due rigori per la Juventus ma solo uno realizzato).

· La Juventus ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più giovane in una sfida contro l'Inter in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 25 anni e 212 giorni.