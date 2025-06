Inzaghi-Al Hilal prima della finale di Champions, Inter delusa. Marotta: "Ognuno sa cosa ha fatto"

Probabilmente in finale di Champions non sarebbe cambiato nulla, ma l'uscita ufficiale della società araba ha dato molto fastidio alla dirigenza nerazzurra, un disappunto forse ancora superiore a quello provato dai tifosi dell'Inter. La società, prese per vere le parole dell'Al Hilal, è normale che si possa sentire delusa dal comportamento di Simone Inzaghi che per settimane ha rimandato l'appuntamento con Marotta e la dirigenza dichiarandosi combattuto se rinnovare un progetto a Milano o cedere alle lusinghe dell'Arabia Saudita. Che invece erano già state accettate, a quanto pare.