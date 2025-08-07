Lukaku: "Conte, Roberto Martinez, Koeman e Jacobs i miei padri calcistici"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte: "Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte". Non a caso, Big Rom lo inserisce nella cerchia ristretta dei suoi padri calcistici: "Come lo sono stati Roberto Martinez nel Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht. Sono loro che mi hanno cambiato la vita".