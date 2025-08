Zanetti: "Chivu perfetto per l'Inter. Champions? Mi ha fatto più male Istanbul. E Inzaghi..."

Una nuova stagione per ripartire con un nuovo progetto, senza però scordare il passato, quanto di buono fatto e quanto di meno buono vissuto. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha così voluto inquadrare la situazione attuale del club nerazzurro in una articolata intervista a Juan Pablo Varsky, su Clank!. Il finale amaro della scorsa stagione, ma anche la scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore sono stati i cardini della lunga chiacchierata: “Cercavano un profilo che fosse di casa, che conoscesse l’ambiente. Cristian è stato un mio compagno di squadra, conosce il club, ha personalità, conosce questa tifoseria. È la persona perfetta”. Un progetto che avrebbe dovuta avere come protagonista anche Walter Samuel: “Sì, ci abbiamo provato, però essendo impegnato con l'Argentina, data la sua professionalità, non se la sentiva di prendere questa decisione nell’anno che porta al Mondiale”.