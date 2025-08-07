Pisa, Cuadrado: "Ho voglia, aspettativa e fede per tutto ciò che succederà"

Attraverso i propri canali social, Juan Cuadrado si è presentato così ai tifosi del Pisa: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo paese che mi ha dato tanto. In realtà non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha dato. Sono così grato. Mi sento fortunato e con tanto coraggio e forza per ciò che verrà che come sempre farò il meglio per il mio nuovo club, Pisa. Ho voglia, ho aspettativa e ho fede per tutto ciò che verrà. So che c'è molto di più e sono pronto. Grazie Signore GESÙ dalla tua mano".