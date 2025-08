Roma, Gasperini: "Prendiamo la lezione. L'attaccante? Ci sono ancora tre settimane, vedremo"

"Abbiamo trovato una squadra forte, facevamo fatica a contenerli. Bisogna guardare anche le cose buone, loro andavano forte e ci hanno creato tante difficoltà." Gian Piero Gasperini commenta così la pesante sconfitta della Roma contro l'Aston Villa. "I ragazzi a tratti hanno fatto anche delle buone cose ma questi avversari in questo momento hanno due marce in più. Devi prendere la lezione e fare meglio la prossima". Sul mercato: "Tempistiche sull'attacco? Ci sono ancora tre settimane di mercato, vedremo quello che succederà. Wesley? Non ha fatto bene. Ha sbagliato tanto sul piano tecnico, ma è un ragazzo che ha un bel motore".