Amichevoli: l'Inter ne fa sette all'U23, brillano Bonny e Lautaro

La stagione dell'Inter inizia con un "settebello" nella sfida in famiglia: subito in svantaggio, i nerazzurri rimontano e sconfiggono 7-2 l'Inter U23, che debutterà quest'anno in Serie C. Nella prima uscita dopo il Mondiale per Club, Cristian Chivu riparte dal 3-5-2: Sucic e Asllani titolari con Mkhitaryan, mentre c'è Bonny con Lautaro. Stesso modulo per l'Inter U23, che sfiora la rete con Mosconi e la trova al 9': incerto Sommer, Spinaccé lo batte ed è 1-0. Passano due minuti ed ecco il pari, con Kamaté che va in tilt sulla pressione di Bastoni e spiazza Melgrati. Dopo l'1-1 si accende Bonny, che buca la difesa e sigla il 2-1: l'assist è di Lautaro, ottima la connessione tra i due. Il Toro spreca due volte la rete personale e, al 29', l'U23 pareggia: regalo di Dumfries a Mosconi, che batte Sommer da due passi. Anche in questo caso, però, il pari dura solo due minuti: accelerazione vibrante di Bonny, Re Cecconi lo stende e Asllani non sbaglia il rigore (31'). Domina l'Inter nel quarto d'ora finale, col poker di Lautaro: lancio dalla difesa e pallonetto perfetto che spiazza Melgrati (40').