Inter, non solo Asllani: Inzaghi si attende risposte anche da Zielinski

Scorrendo la lista degli infortunati è evidente che la situazione più delicata in casa Inter riguarda la difesa, con le assenze di Acerbi e Bisseck, oltre a un Pavard appena ristabilito e non ancora pronto per giocare dall'inizio. Ma il reparto mediano non sta tanto meglio: gli acciacchi di Calhanoglu e Mkhitaryan non preoccupano ma entrambi potrebbero dare forfait domani contro il Venezia, sicuramente mancherà il turco mentre l'armeno, reduce da un affaticamento, alla fine dovrebbe strappare la panchina. Senza contare la situazione di Frattesi che fisicamente sta bene ma, mentalmente, probabilmente sogna di essere altrove.