Inter, Inzaghi perde Bisseck: almeno 20 giorni di stop

Simone Inzaghi, come già emerso ieri, sorride per il rientro di Benjamin Pavard, che però non dovrebbe partire titolare contro il Venezia ma dovrebbe trovare spazio a gara in corso per mettere minuti nelle game. Allenamento parzialmente con la squadra per Francesco Acerbi, invece, il cui obiettivo è tornare disponibile in occasione del recupero di mercoledì 15, contro il Bologna.