Inter, Zhang: "Salute e sicurezza prima di tutto, non si può rischiare"

L'APPELLO

"Salute e sicurezza pubblica prima di tutto". Il concetto viene espresso più e più volte. Gli sta a cuore e questo deve essere il pensiero fisso di chi può decidere. Il presidente dell'Inter Steven Zhang non fa marcia indietro: l'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Figc dopo il duro attacco via Instagram al presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino non lo ferma e non lo scoraggia. "Volevo far sentire forte la mia voce", ha spiegato il numero uno nerazzurro in un'intervista esclusiva alla 'Gazzetta dello Sport'.

Tutto quello che sta succedendo non è un gioco e non è uno scherzo. Steven Zhang vuole trasferire nel nostro paese l'esperienza vissuta con il coronavirus in Cina, "Sento fortissimo questo tema e i suoi pericoli". E quindi ecco il perché dei toni accesi, accesissimi nel messaggio via Instagram dell'altra notte: "Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute. Il messaggio è sempre quello: salute e sicurezza prima di tutto: c'è da stare molto attenti e prendere tutte le precauzioni del caso ma... "Penso che invece qualcuno non lo faccia o qualcun altro non lo stia facendo...". Nessun accenno a Dal Pino e alla Lega Calcio. Nessuno sfogo. Ma un grido d'allarme.