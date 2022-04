Inter, Zhang fa festa negli spogliatoi dello Stadium: con Inzaghi rapporto sempre più saldo

INTER

Il presidente nerazzurro travolto dai suoi al 90' della gara con la Juventus: potrebbe restare a Milano sino a fine campionato

Steven Zhang era tornato in Italia a gennaio per la Supercoppa Italiana poi vinta contro la Juventus e sempre una partita contro i bianconeri lo sta convincendo a non rientrare in Cina prima di fine stagione. Il presidente dell'Inter si era trattenuto l'intero mese di gennaio anche per le operazioni di calciomercato con l'obiettivo di tornare a casa subito dopo, poi è passato febbraio, con lui marzo e le sfide di Champions (era andato ad Anfield) e ora è possibile che resti a Milano fino alla fine del campionato. Effetto del successo allo Stadium, al legame con la squadra e al rapporto con Simone Inzaghi. Getty Images

Subito dopo il triplice fischio allo Stadium, Zhang è sceso negli spogliatoi per congratularsi con i suoi subendo però un... contrattacco. Appena varcata la porta, infatti, è stato sommerso dalla festa dei giocatori, che lo hanno abbracciato e gli sono saltati addosso: il presidente si è lasciato contagiare dall'atmosfera, festeggiando a sua volta, per poi andare a fare i complimenti a Inzaghi.

La stima per il tecnico nerazzurro, di cui Zhang ama il gioco offensivo e propositivo, è dimostrata dalla volontà di rinnovargli il contratto attualmente in scadenza 2023. Uno scenario gradito anche all'allenatore che però, come spiegato dopo la Juve, preferisce attendere il finale di stagione un po' per togliersi qualche sassolino dalle scarpe per le critiche, arrivate dall'esterno di Appiano, dell'ultimo periodo, un po' per non distogliere l'attenzione di quello che sarà un rush finale emozionante.