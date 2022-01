Inter, Zhang a cena con la dirigenza: "Ci aspettano impegni difficili ma tutti insieme saremo all’altezza"

IL RITORNO

Il presidente nerazzurro è tornato ad Appiano. Fitta l'agenda per il suo ritorno in Italia. A San Siro per la Lazio e la Juve in Supercoppa

Prima il saluto alla squadra e la conoscenza con i nuovi giocatori, poi la cena con Simone Inzaghi e la dirigenza, gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il suo vice Baccin. Una serata intensa quella del presidente dell'Inter Steven Zhang ad Appiano Gentile, da cui mancava dal 22 maggio, il giorno prima della festa scudetto contro l'Udinese. Il dispiacere per la lunga assenza, i complimenti al tecnico e alla squadra e la fiducia in tutto il gruppo, per il presente e il futuro: "Ci aspettano impegni difficili ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza", ha detto il numero uno nerazzurro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. foto inter.it

Pronto il suo ritorno a San Siro prima per la Lazio e poi mercoledì sera in Supercoppa contro la Juve per cercare di conquistare il secondo trofeo della sua gestione dopo lo scudetto. Fitta di impegni l'agenda del presidente Zhang per il suo ritorno in Italia. Innanzitutto il rinnovo dei contratti di tutti i componenti dell'area tecnica, come segnale concreto dell'apprezzamento del lavoro portato avanti fino a questo momento. Poi quello di Brozovic, che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Non ancora quello di Inzaghi, che il numero uno nerazzurro non ha mai perso occasione di elogiare anche a distanza. Ma è solo una questione di tempo.

foto inter.it

Sul tavolo iper rafforzare ulteriormente la squadra con l'obiettivo di continuare a restare ai vertici in Italia ed essere al top anche in Europa (un nome che piace molto, così comedel River Plate). Da lunedì si comincerà a lavorare anche su questo. Ma la presenza in Italia diservirà anche per dare il via libera all'operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro con Goldman Sachs. Il futuro dell'Inter è adesso.