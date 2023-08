Inter, Zanetti: "Lukaku ha deluso, anche come uomo"

Dopo le parole di Piero Ausilio ai nostri microfoni, su Romelu Lukaku arriva anche la bordata del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del "tradimento dell'attaccante belga, fuori dai piani del Chelsea e nel mirino della Juve: "Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in uno spogliatoio".