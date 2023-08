Inter, l'agente Tinti: "Inzaghi ha rinnovato per un anno, è solo da formalizzare"

INTER

Il procuratore del tecnico nerazzurro: "Il rinnovo l'ha già fatto lui in tournée in Giappone"

© Getty Images Intercettato dai cronisti al momento dell'uscita dalla sede dell'Inter, Tullio Tinti, agente tra gli altri di Simone Inzaghi, ha annunciato il rinnovo dell'allenatore nerazzurro: "L'ha già fatto lui durante la tournée in Giappone, adesso sarà formalizzato. Un anno in più". Il nuovo contratto del tecnico finalista di Champions League è stato, così, esteso fino al 2025 con adeguamento dell'ingaggio.

L'Inter si tiene ben stretta Simone Inzaghi, che ha chiuso la passata stagione con due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e la finale di Champions League. Manca solo l'ufficialità, ma non ci sono più ostacoli o imprevisti per il rinnovo per un'altra stagione, fino al 2025. Per la felicità di tutti, società, tifosi e allenatore, chiamato ora a fare tutto il possibile per conquistare la tanto agognata seconda stella.

