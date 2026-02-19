Inter: senza Lautaro sono guai, ma c'è una statistica che conforta Chivu

Certo, il Lautaro di quella prima stagione interista non era il giocatore di oggi. Appena arrivato dall’Argentina, riuscì a mostrare solo in parte le sue qualità, è anche la stagione del suo record di assenze, 14 in totale, 11 in campionato e 3 in Champions League, Inizialmente non era nemmeno titolare fisso nella squadra. Nel frattempo ha giocato moltissimo e segnato molto, cucendosi due scudetti sulla maglia e arrivando due volte alla finale di Champions. Ora deve fermarsi ai box. Guaio non da poco per Chivu, che però rispetto al suo predecessore Simone Inzaghi ha delle ottime alternative. E anche i numeri confortanti che abbiamo appena analizzato.