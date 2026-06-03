Ibrahima Konaté si apre: "Diogo Jota persona eccezionale, ci accompagna sempre"

03 Giu 2026 - 16:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il difensore centrale francese ha rilasciato una intervista a Radiofrance, in cui ha toccato molti e delicati argomenti extracampo tra cui la morte del suo compagno e amico Jota. Inoltre, ha parlato anche di depressione e salute mentale. "Nel nostro spogliatoio c'è ancora il suo armadietto, lui ci accompagna sempre anche se non c'è più. La sua morte è stata un colpo brutale, ero a Los Angeles quando l'ho scoperto. Non ci volevo credere, ero devastato. A Diogo non importava di nulla, era una persona eccezionale: voleva solo divertirsi giocando a calcio, stare con la sua famiglia e stare con i compagni di squadra. Era pazzesco averlo in squadra e io sono stato il suo vicino di armadietto, è stato molto pesante perderlo. La cosa migliore che possiamo fare è dare il massimo per rendere felici i tifosi, giocare anche per Diogo e per sua famiglia. Mesi fa leggevo una intervista del mio ex compagno di squadra James Milner, che ora si sta ritirando, in cui diceva che quando c'è una morte non sai mai che effetto ti farà, quando ti renderai davvero conto di cosa è successo. Può durare tanti mesi o anche anni, alla fine non la superi mai ma impari a conviverci." 

Konaté si è poi spostato sulla sua sfera personale, raccontando di aver attraversato un momento estremamente difficile: "A inizio stagione mio padre è stato ricoverato in ospedale, e io non sapevo cosa fare, se andare da lui, se smettere di giocare. Bisogna parlarne, bisogna farsi aiutare. Io non l'ho fatto, ho tenuto tutto per me. Poi mio padre è morto io e la mia famiglia eravamo tutti insieme, abbiamo ricordato la sua vita, che persona era, abbiamo raccontato aneddoti divertenti sulla sua vita. Lui non era un appassionato di calcio, il suo unico obiettivo nella vita era che noi fossimo brave persone, che fossimo sulla giusta strada e pronti ad aiutare chi rischiasse di perdersi" ha aggiunto il giocatore francese.

Ultimi video

04:02
DICH BOLELLI VAVASSORI PER SITO 2/6 DICH

Bolelli e Vavassori: "Abbiamo seguito l'esempio dei tre di ieri... vittorie che danno fiducia"

01:37
Juve-Vlahovic è rottura totale: tutti i motivi dell'addio

Juve-Vlahovic è rottura totale: tutti i motivi dell'addio

02:22
Milan, una panchina per tre: il dubbio su Glasner

Milan, una panchina per tre: il dubbio su Glasner

01:32
Raimondi: "Inter, tutto su Palestra: il punto"

Raimondi: "Inter, tutto su Palestra: il punto"

01:18
Riecco "Supermario"!

Riecco "Supermario"!

02:01
Ecco l'Italia di Baldini

Ecco l'Italia di Baldini

02:01
La sfida di Ancelotti jr.

La sfida di Ancelotti jr.

02:05
Ecco il Como da Champions

Ecco il Como da Champions

01:48
Anguissa uomo mercato

Anguissa uomo mercato

01:37
Gabbia, punto fermo

Gabbia, punto fermo

02:02
Spalletti vuole Kim

Spalletti vuole Kim

01:44
Vlahovic, nuovo bivio

Vlahovic, nuovo bivio

02:49
Ranocchia esalta Chivu

Ranocchia esalta Chivu

02:20
Inter-Dumfires, addio

Inter-Dumfires, addio

03:54
DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

04:02
DICH BOLELLI VAVASSORI PER SITO 2/6 DICH

Bolelli e Vavassori: "Abbiamo seguito l'esempio dei tre di ieri... vittorie che danno fiducia"

I più visti di Calcio

Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

La Serie A al Mondiale

La Serie A al Mondiale

Milan al veleno

Milan al veleno

DICH VOLANDRI PER SITO 2/6 DICH

Volandri: "Abbiamo un'armata di ragazzi straordinari, al Roland Garros come in Davis"

Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

DICH BERRETTINI POST CERUNDOLO PER SITO 2/6 DICH

Emozione Berrettini: "Fiero di me, sto vivendo emozioni incredibili"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:50
Bologna, il 7 luglio al via la stagione sportiva 2026-27 targata Domenico Tedesco
16:36
Commisso jr: "Stagione che si misura col cuore, credete nella Fiorentina"
16:24
Euro 2032, Abodi: "Rispetteremo gli impegni, Italia centro del mondo"
16:24
Ibrahima Konaté si apre: "Diogo Jota persona eccezionale, ci accompagna sempre"
.
15:59
Lazio: inizia l'era Gattuso, il tecnico è arrivato a Formello