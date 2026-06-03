Bologna, il 7 luglio al via la stagione sportiva 2026-27 targata Domenico Tedesco

03 Giu 2026 - 16:50
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Sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato le date fondamentali per l'inizio della prossima stagione, guidata in panchina dal neotecnico Domenico Tedesco.

"Prenderà il via martedì 7 luglio la stagione sportiva 2026-27 del Bologna. I rossoblu si ritroveranno a Casteldebole alle 20 per la cena di squadra e staff, mentre svolgeranno test atletici e allenamento nei giorni 8, 9, 10 e 11 luglio al centro tecnico Niccolò Galli. Lunedì 13 il gruppo partirà quindi alla volta di Rio Pusteria-Valles, la località dell’Alto Adige che fino a sabato 25 ospiterà la preparazione estiva dei rossoblù."

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